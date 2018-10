PSD opta por neutralidade no segundo turno e libera filiados

10/10/2018 | 19:55



O Partido Social Democrático (PSD), do ministro de Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab, optou pela neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. Após consultas internas, a legenda, considerando os diferentes cenários locais, optou por liberar seus filiados para declarar apoio individualmente. No primeiro turno, o partido apoiou o tucano Geraldo Alckmin.

"O PSD reafirma ainda seu compromisso, como um partido de centro, de continuar defendendo os interesses do País e da democracia, bem como de seus Princípios e Valores, seja no Poder Executivo, nos Estados ou nos municípios em que atua, seja nos diversos níveis do Poder Legislativo nos quais tem representantes eleitos", diz em nota o presidente do partido, Alfredo Cotait Neto.

O PSD elegeu 34 deputados federais, quatro senadores, 58 deputados estaduais, o governador do Paraná, Ratinho Junior, vitorioso no primeiro turno no domingo, 7. Dois governadores disputam o segundo turno: Gelson Merisio, em Santa Catarina, e Belivaldo Chagas, em Sergipe.

Assim como PSD, a maioria dos partidos de centro optou pela neutralidade no segundo turno. É o caso de DEM, PPS, Novo, PSDB, Solidariedade, PR e Podemos. O PTB apoiará Jair Bolsonaro, do PSL. O PSB, o PDT e o PSOL fecharam com Fernando Haddad, do PT.