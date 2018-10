Judô garante a quinta medalha do Brasil nos Jogos da Juventude

10/10/2018 | 19:07



O Brasil chegou a cinco medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo disputados em Buenos Aires, com o pódio obtido nesta quarta-feira pelo judoca João Vitor Santos. Ele garantiu a medalha de bronze na disputa mista por equipes junto a atletas de outras sete nacionalidades.

"É uma sensação muito boa. Treinei bastante para chegar até aqui e o importante é ganhar uma medalha. Infelizmente no individual não consegui um bom resultado, mas como a medalha é consequência, agora é treinar ainda mais para os próximos objetivos. Vou batalhar bastante para conseguir muito mais", afirmou o garoto, que ficou a uma vitória do bronze na disputa individual.

Com o bronze, ao lado de judocas de países como Argélia, Áustria, Butão, Canadá, Casaquistão, Equador e Peru, o atleta de 17 anos voltará para casa feliz da vida. "É uma competição muito boa para conhecer novos atletas, fazer amizades com judocas de outros países. É uma experiência muito boa", confessou.

Com o resultado desta quarta-feira, o Brasil chegou a cinco medalhas no total, mas ainda não conquistou nenhuma de ouro. São duas de prata, ambas na natação, nos revezamentos 4 x 100 metros livre masculino e misto, e três de bronze, duas delas no judô (Eduarda Vaz Rosa no individual e João Vitor Santos por equipes mistas) e outra no tae kwon do, com Sandy Macedo.

Ainda nesta quarta-feira, André Calvelo ficou perto do pódio ao chegar em quarto lugar na prova dos 50 metros livre. Já o tenista Gilbert Klier fez uma ótima partida e calou a torcida local ao superar o argentino Sebastian Baez, número dois do mundo no ranking de juvenis da ITF. Agora ele encara nesta quinta-feira, às 10h30, o francês Hugo Gaston, quarto do ranking mundial, por uma vaga na decisão.