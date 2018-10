Ex-genro de Silvio Santos é preso por não pagar pensão alimentícia

10/10/2018 | 19:02



Por volta das 18h da última terça-feira, 9, Kleiton Pedroso de Abreu, ex-marido de Silvia Abravanel, foi preso em Santa Catarina. Ele foi levado à prisão por não pagar pensão alimentícia para sua filha de cinco anos, fruto do relacionamento com Ana Arraes Cavalcante. Desde abril, havia um mandado de prisão em aberto contra o cantor sertanejo, mas ele estava nos Estados Unidos e era considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi efetuada por policiais da 1ª e 2ª DP de Itajaí, que o encontraram em um estacionamento de uma e lhe deram voz de prisão. Ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

"Quando percebemos que ele estava escondido no carro, avisei a polícia e ele saiu e prenderam. Nem houve tempo para eu falar com ele sobre acordo. Ele não queria pagar, queria seis meses de tempo para poder voltar a cantar e lançar a carreira", disse Ana Arraes, mãe da menina a quem Kleiton deve pensão, ao E+.

Kleiton, cujo nome artístico é Edu Pedroso, já havia sido preso outras duas vezes pelo mesmo crime, mas havia conseguido habeas corpus. Inicialmente, o valor devido era de quase R$ 30 mil, mas com a atualização monetária, passou a quase R$ 80 mil.

O E+ não conseguiu contato com a defesa de Kleiton até o fechamento desta reportagem.