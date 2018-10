PF descobre túnel de 50 metros no sítio de traficante condenado

10/10/2018 | 18:57



A Polícia Federal e a Polícia Militar de São Paulo prenderam nesta quarta, 10, um homem condenado por tráfico de drogas que estava foragido desde novembro de 2014. A prisão ocorreu em um sítio em Capivari, interior paulista, onde o foragido residia com a família. Durante a ação policial, que mobilizou policiais federais e policiais militares, integrantes da Força Tática, do Comando de Operações Especiais e do grupo Águia, de helicóptero da PM, o procurado tentou fugir por um túnel construído sob a casa principal, com acesso à mata.

O túnel mede cerca de 50 metros de extensão e conta com iluminação, ventilação natural e artificial.

Sua entrada fica dissimulada no armário de roupas do quarto principal. A prisão ocorreu após duas horas de buscas na mata e nos canaviais próximos, onde o foragido foi localizado.

As informações foram divulgadas pela Comunicação Social da PF em Piracicaba. A PF cumpriu quatro mandados de prisão, expedidos pelas Varas Criminais de Piracicaba, Capivari, Lençóis Paulista e Itapecerica da Serra. Dois mandados são decorrentes de condenação e dois de decreto de prisão preventiva.

Em um caso de prisão preventiva já houve sentença condenatória em primeira instância. As penas aplicadas até aqui totalizam 38 anos e 6 meses de reclusão.

Uma condenação se refere a um laboratório subterrâneo de drogas localizado no bairro Tanquã, em Piracicaba, em 31 de maio de 2013. Na ocasião foram apreendidos aproximadamente 500 quilos de cocaína, 5 mil litros de produtos químicos e diversas máquinas para preparação de drogas.

Os produtos ilícitos estavam no interior de um armazém subterrâneo de 60 m², guarnecido com espessa tampa de concreto e aço, dotada de sistema hidráulico de acionamento.

Nesta quarta, 10, as buscas voltadas ao cumprimento dos mandados de prisão foram realizadas em três propriedades rurais pertencentes ao foragido e a seus familiares, todos situadas no município de Capivari.

O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, onde ficará à disposição da Justiça.