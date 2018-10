Segurança é preso suspeito de mostrar órgão genital para jovem em ônibus de Mauá

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



10/10/2018 | 19:01



Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, em Mauá, por importunação sexual a uma passageira de um ônibus municipal. Rogério Assunção dos Santos, segurança de um shopping, foi detido por populares após mostrar seu órgão genital para uma jovem de 18 anos.

Segundo a vítima, o caso aconteceu por volta das 13h em coletivo que faz o itinerário da Linha 125 – Jardim Olinda. A jovem afirma que estava sentada na parte de trás do ônibus quando o acusado se aproximou e mostrou o órgão genital com uma mão, enquanto com a outra filmou a cena.

A passageira teria gritado para afastar o homem que foi contido por demais usuários. Ao perceber a situação, a motorista do coletivo, que passava no momento pela Avenida Barão de Mauá, fechou as portas do veículo e foi diretamente ao 3º DP (Vila São João) da cidade, onde o caso foi registrado.

No local, pelo menos três passageiros confirmaram que, ao conter o homem, o acusado estava com as mãos mexendo na calça. O celular do indivíduo foi apreendido e passará por perícia.

Rogério foi preso ao ser enquadrado no artigo 125-A, lei que torna crime a importunação sexual, com pena prevista de um a cinco anos de prisão. Até o mês passado, esses casos eram consideradas contravenção penal, com pena prevista de multa, geralmente convertida pelo Judiciário em prestação de serviço à comunidade.

O texto sancionado, em setembro, também torna crime a divulgação, por qualquer meio, de vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André onde ficará a disposição da Justiça.