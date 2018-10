Maggi acompanha posse na Embrapa e prevê que agronegócio exportará US$ 100 bi

10/10/2018 | 16:45



O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, previu nesta quarta-feira, 10, que as exportações do agronegócio deverão atingir US$ 100 bilhões neste ano. ""É uma marca que vínhamos perseguindo e, agora, vamos alcançar", disse o ministro na posse do novo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, no Palácio do Planalto.

Na solenidade, o presidente Michel Temer destacou que o setor contribuiu "em grande parte" para a recuperação do PIB (Produto Interno Bruto) do País, que em maio de 2016 estava em -5,9%, passou a 1% de crescimento no ano seguinte e pode encerrar 2018 em torno de 1,4%.

Conforme o Ministério, em nota, a Embrapa é a primeira estatal a seguir o processo seletivo previsto na Lei 13.303/2016, "que passou a exigir qualificação técnica de candidatos à diretoria e maior transparência no processo seletivo".

A escolha do novo presidente que substitui Maurício Lopes foi iniciada em agosto, com 16 candidatos inscritos, dez do quadro e seis sem vinculação com a empresa.

Sebastião Barbosa, pesquisador aposentado e engenheiro agrônomo, é especialista em Entomologia e contratado pela Embrapa em 1976, onde atuou em programas de controle e erradicação de pragas.

Barbosa disse que a Embrapa precisará ser criativa para buscar recursos suplementares e complementares na iniciativa privada e em instituições internacionais. "Para esses desafios, espero contar com mais comprometimento, dedicação e esforço dos empregados, hoje distribuídos pelo País e que já mostraram ter experiência, conhecimento e vivência com o setor privado, na grande revolução que ajudamos a construir na agricultura brasileira", disse, conforme a nota.