Brad Pitt estaria namorando guru espiritual de celebridades

10/10/2018 | 16:11



Brad Pitt foi fotografado, em 30 de setembro, ao lado de Sat Hari Khalsa, famosa designer de joias e guru espiritual da banda Red Hot Chili Peppers. O clique foi feito durante o Annual Benefit Gala promovido pela banda, em Los Angeles, e fontes relataram à revista People que os dois não chegaram juntos ao evento, mas foram vistos rindo e se divertindo durante toda a noite. Segundo a fonte, os dois pareceram bem próximos, mas não aparentavam estar namorando.

De acordo com outra fonte, Brad Pitt tem tido diversos encontros desde seu término com Angelina Jolie, em 2016.

- Ele está saindo, mas não há nada sério em relação a namoro.

Sat Hari Khalsa é uma designer de jóias da empresa AMRIT Jewelry que ficou mundialmente famosa após sair em turnê com o Red Hot Chili Peppers, atuando como guru espiritual da banda. Suas peças já foram usadas por celebridades como Jennifer Aniston e Emma Watson.

No momento, Brad está em Los Angeles filmando o longa Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, que irá contar a história de Charles Manson.