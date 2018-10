João Vicente de Castro e Alice Wegmann são vistos juntos em festa

10/10/2018 | 16:10



João Vicente já teve alguns relacionamentos com famosas, como com Sabrina Sato e já até morou com Cleo Pires. Após estrear como protagonista na novela Espelho da Vida, surgiram boatos de que Vicente estaria namorando a parceira de cena Vitória Strada, mas a atriz desmentiu os rumores em uma entrevista para o ESTRELANDO.

Novamente, o ator está sendo apontado como o affair de outra estrela. Segundo o colunista Leo Dias, João foi visto saindo da festa de aniversário de Giovanna Ewbank junto da atriz Alice Wegmann. Quando procurado para falar sobre o assunto, ele disse:

- Ela é muito minha amiga! Sou o maior pega-ninguém do Brasil, na atualidade.

Será é só amizade mesmo, ou será que está rolando alguma coisinha a mais entre os dois? O que você acha?