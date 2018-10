Criticado por não ir a debates, Bolsonaro vira 2º tema mais comentado no Twitter

10/10/2018 | 15:40



Após a decisão de não participar dos debates até o dia 18, o candidato ao Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro, virou o segundo assunto mais comentado do Twitter no mundo. Segundo a equipe de Bolsonaro, o capitão do Exército não participará dos confrontos por orientação médica. Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Após a decisão de não participar, que foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 10, a hashtag #BolsonaroCagao figura como segundo tema mais comentado no Twitter Mundo.

O deputado federal do PT Paulo Pimenta criticou, na rede social, a decisão de Bolsonaro. "O capitão pode dar entrevista pro Datena, pro Casoy, pro Ratinho e pra Record, mas não pode participar de um debate". Fernando Haddad, representante do PT na disputa, chegou a afirmar depois do anúncio de Bolsonaro que vai "até a enfermaria em que ele estiver" para debater.