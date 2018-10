Médico revela situação de lesionados do Flu e prevê Gilberto no campo em 20 dias

10/10/2018 | 15:25



A torcida do Fluminense recebeu notícias nesta quarta-feira sobre os jogadores da equipe que estão em recuperação física, após entrevista coletiva do coordenador médico do clube, Douglas Santos. Ele detalhou a situação do lateral-direito Gilberto, que teve um edema ósseo, está afastado do time há um mês e pode retornar antes do final da temporada.

"O Gilberto deve começar a fazer um trabalho de reforço do joelho essa semana. Reforçar a musculatura para que ele retorne em breve aos gramados. É um tratamento especifico para voltar a jogar, porque antes ele estava apenas na parte de repouso. Não tem previsão, pois depende da reação dele. Medicina não tem como falar algo 100%, mas hoje não tem indicação de cirurgia", explicou o médico do Flu, para depois informar o período previsto para o atleta voltar aos treinos no campo.

"A gente acha que já deu tempo de cicatrizar, mas se começar a colocar peso e voltar a doer, tem que dar um passo atrás. A expectativa é de que vá bem. Em torno de 15 a 20 dias ele deve estar no gramado de novo", reforçou.

Já o atacante Marcos Calazans retornou aos gramados na última segunda-feira, em jogo contra o Paraná, após 14 meses e duas cirurgias no joelho direito. Douglas Santos comemorou o retorno do atleta aos gramados, mas também exibiu cautela ao falar desta volta.

"Ele sofreu uma agressão, teve que passar por uma reestrutura no joelho. Não é uma fase boa para ter uma nova cirurgia porque já tinha passado por outra. A gente vê que correu tudo bem, ele acabou de falar que não está 100% na parte física, mas a expectativa é que tenhamos um pouco de paciência. Estamos cumprindo o calendário dele certinho", disse.

Sobre o atacante Pedro, que foi submetido a uma cirurgia no joelho no dia 21 de setembro, Douglas Santos lembrou que ainda há um caminho longo a percorrer antes de poder voltar a jogar.

"Ele está na fase inicial de recuperação. O tempo de cirurgia ainda é pequeno, o tratamento é o que a gente espera. Em breve as coisas começam a melhorar, por enquanto ainda está fazendo tratamento em casa. Tem muita coisa para ser feita. Semana que vem ele estará no clube e está tudo dentro do tempo (previsto de recuperação)", ressaltou o médico, se referindo também ao fato de que o jogador dará prosseguimento ao processo de reabilitação no CT do Flu a partir da próxima semana.

O Fluminense é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Seu próximo compromisso é no sábado, no clássico contra o Flamengo, às 17 horas, no Maracanã. Após folgar na última terça-feira, o elenco tricolor retornou aos treinos na manhã desta quarta visando o confronto diante dos rubro-negros.