Ser humano é capaz de lembrar de 5 mil rostos, diz pesquisa

10/10/2018 | 14:58



Quantos rostos você consegue reconhecer? Da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, com certeza. De celebridades e políticos também. Mas e daquele sujeito que você só viu uma vez? Ou da mulher com quem cruzou na rua? Pela primeira vez, cientistas conseguiram determinar o numero de faces de que as pessoas são capazes de lembrar: 5 mil, em média.

Tradicionalmente, o ser humano viveu a maior parte de sua existência em grupos pequenos, de cerca de 100 pessoas. Surgiu dai a dúvida sobre como lidaríamos com as milhares de faces que encontramos no mundo moderno; não apenas na vida real, mas também nas telas. O grupo de pesquisadores, da Universidade de York, decidiu então testar quantos rostos somos capazes de lembrar de pessoas de nossas relações pessoais e também de famosos. Os resultados mostram que não temos dificuldade para lidar com milhares deles.

Um dos principais autores do estudo, Rob Jenkins, do Departamento de Psicologia da Universidade de York, explicou que o objetivo da pesquisa foi descobrir quantos rostos uma pessoa de fato reconhece, e não com o número total de faces que o nosso cérebro é capaz de diferenciar. "A capacidade de distinguir diferentes indivíduos é claramente muito importante - ela permite que acompanhemos, por exemplo, os diferentes comportamentos de diferentes pessoas e ajustemos o nosso comportamento de acordo", afirmou o pesquisador no trabalho.

Para o estudo, os participantes passaram uma hora anotando quantos rostos de seus contatos pessoais eles conseguiam lembrar - incluindo ai pessoas com quem estudaram na infância, colegas, amigos e família. Logo depois, eles repetiram a tarefa, mas dessa vez com faces famosas, de atores, políticos e outras figuras públicas. Inicialmente, eles acharam fácil listar os rostos de que se lembravam. Ao fim de uma hora, no entanto, a tarefa se tornou bem mais difícil.

Os cientistas também mostraram para os participantes milhares de fotos de pessoas famosas e perguntaram quais eles reconheciam. Os resultados finais revelaram que as pessoas eram capazes de reconhecer de mil a dez mil faces. Na média, seriam 5 mil.

"Essa diferença poderia ser explicada porque algumas pessoas têm uma aptidão natural para lembrar de rostos. Há também diferenças sobre o quanto cada um presta atenção nas faces e o quão eficientemente eles processam a informação", esclareceu Jenkins.

A idade média dos participantes é de 24 anos, o que abre um caminho para novos estudos, segundo Jenkins. "Seria interessante ver se há um limite na quantidade de rostos que lembramos relacionada à idade. Talvez acumulemos faces ao longo da vida ou, talvez , comecemos a esquecer de algumas depois que atingimos uma certa idade."