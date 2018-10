Mariah Carey é acusada por fãs de dublar performance no AMAs 2018

10/10/2018 | 14:10



Eita! Após a performance de Mariah Carey no AMAs na noite dessa terça-feira, dia 9, alguns fãs estão especulando que a cantora estava dublando a música With You e não deixaram passar ao comentar sobre a diva no Twitter.

Mariah cantou pela primeira vez na TV sua nova música e foi uma performance e tanto. Dançarinos surgiram de seu vestido, cores vibrantes tomaram conta do palco e todo mundo ficou surpreso com a produção. Mas, aparentemente, as pessoas queriam que ela cantasse ao vivo e não ficaram muito confiantes sobre se foi isso mesmo que ela fez.

Fui forçada a assistir o AMAs por conta do meu trabalho e não sei o que dizer. Mariah Carey, minha querida... Você sabe que nós sabemos que você está dublando, certo?, escreveu uma fã no Twitter.

Eu sou uma grande fã da Mariah, mas essa performance foi muito preguiçosa com os dançarinos fazendo todo o trabalho e esforço. Dublar uma música nova não vai te ajudar com as vendas. Se ela pensa que essa performance vai levá-la ao topo novamente, está errada, escreveu outra.

Porém, mesmo no meio dos comentários negativos, ainda houve pessoas que apoiaram a cantora pois não viram nenhum problema na performance.

Vocês estão tão apaixonados por Mariah Carey se movendo e andando... Mas, honestamente... Uma verdadeira deusa simplesmente fica lá e te cativa só com sua beleza e voz, disse uma seguidora.

Não fica claro se a cantora realmente dublou ou não, porém não seria a primeira vez que Mariah se envolve em algo do tipo. Em 2016 ela se apresentou em uma performance de fim de ano que deu o que falar pois o som estava muito ruim.