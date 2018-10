Temer diz que 'Graças a Deus' candidatos mudaram de ideia sobre nova Constituinte

10/10/2018 | 13:50



O presidente Michel Temer comemorou o fato de que os dois candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), recuaram e descartaram a controversa ideia de fazer uma nova Constituição para o País. "Graças a Deus vejo que eles abandonaram essa tese de nova Constituinte e querem seguir texto constitucional", disse.

Temer discursou durante cerimônia de posse do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sebastião Barbosa, no Palácio do Planalto.

Temer avaliou que "a única coisa que traz estabilidade para o País é seguir o texto constitucional".

"Que todos possamos pregar a necessidade do que diz a Constituição. Vejo gente muitas vezes dizendo em convocar Constituinte, como se fosse solução. Ao contrário, ela é perturbação das questões nacionais. Toda Constituição significa ruptura com sistema posto, então você tem instabilidade", afirmou o presidente.