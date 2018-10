Ana Paula ficou dias sem tomar banho no reality, diz eliminado de 'A Fazenda'

10/10/2018 | 13:13



Sandro Pedroso, ator conhecido por ser ex-namorado da atriz Susana Vieira e o mais recente eliminado do reality show "A Fazenda" afirmou, em entrevista ao Programa do Porchat, que a participante Ana Paula Renault era conhecida por não tomar banho no confinamento.

"Tinha gente que ficava lá um dia, dois, sem tomar banho. Fica cuidando de bicho, não tem jeito de não tomar banho...", afirmou Sandro, antes de colocar uma plaquinha de pessoa mais "porca" da casa no nome de Ana Paula, durante uma brincadeira. "Eu acompanhei ali, pelo que eu via, não (tomava banho). Só se fosse de madrugada", garantiu.