Miley Cyrus se revolta com tweet de hater e mostra o dedo do meio na TV

10/10/2018 | 13:11



O famoso talk show norte-americano Jimmy Kimmel Live está de volta com o Mean Tweets, um quadro em que famosos são gravados enquanto leem tweets maldosos sobre eles mesmos. Na quinta edição, focada 100% em música, nos deparamos com diversos artistas como Dua Lipa, Halsey, Pink, Miley Cyrus e muitos outros que fizeram parte da brincadeira.

Boa parte dos artistas levaram na esportiva e decidiram ignorar o que escreveram no Twitter. A banda Imagine Dragons caiu na risada ao ler que estava sendo comparada com Marron 5 e Hitler para ver quem era pior, e Nickelback usou as palavras malvadas como uma ironia às próprias músicas da banda.

Porém, alguns dos presentes não curtiram muito o que leram, como foi o caso de Miley. A cantora, de 25 anos de idade, foi chamada de pirata prostituta fedorenta e, com isso, não segurou a reação instantânea que foi mostrar o dedo do meio em plena TV norte-americana. Além dela, Jason Derulo também se mostrou bem indignado com o tweet e Halsey ficou com uma expressão perturbada após ler que parece uma cabra cantando.