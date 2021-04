Conheça os 10 maiores aeroportos do mundo

Redação

Do Rota de Férias



01/04/2021 | 13:18



China, Estados Unidos e Inglaterra estão na lista dos países que abrigam os 10 maiores aeroportos do mundo em número de passageiros. O primeiro do ranking é o de Atlanta, nos Estados Unidos, que reúne o maior fluxo de passageiros diários do planeta, já que funciona como hub para grandes empresas aéreas, como American Airlines e Delta.

Dali partem voos para todas as partes do mundo. Curiosamente, trata-se de um aeroporto antigo, inaugurado em 1926, mas que traz vários ambientes reformados.

Álbum com os 10 maiores aeroportos do mundo

Muitos dos maiores aeroportos do mundo em fluxo de passageiros estão em operação há muitos anos, mas há dois mais novos entre os dez primeiros da lista, que datam da década de 1990 e ficam na China. A Ásia, por sinal, vem inaugurando espaços cada vez maiores e mais modernos, o que deve modificar bastante a lista nos próximos anos. Por enquanto, ela está assim:

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.