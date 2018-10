'Paulo Guedes é o Temer piorado', diz Haddad

10/10/2018 | 11:53



O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, procurou associar o time do adversário Jair Bolsonaro (PSL) à política do governo Michel Temer. Em entrevista à imprensa estrangeira na manhã desta quarta-feira, 10, Haddad associou o emedebista ao economista Paulo Guedes, um dos principais conselheiros do candidato do PSL e provável ministro da Fazenda num eventual governo do capitão reformado.

"Paulo Guedes é o Temer piorado. E nós vamos reverter essa política", afirmou Haddad, acrescentando que a agenda proposta por Guedes é a "agenda do Temer aprofundada".

Questionado sobre os erros cometidos pelo próprio PT durante sua permanência no governo federal, Haddad afirmou que o partido deveria ter enfrentado desde o início as questões relacionadas ao financiamento privado das campanhas e dos partidos políticos.

"Erramos. Tínhamos que ter enfrentado essa questão na primeira hora", afirmou o ex-prefeito de São Paulo. "Mas temos um legado muito importante, que tem que ser defendido, e temos o melhor programa de governo", emendou.

Haddad prometeu dialogar com todos os setores, caso venha a ser eleito. Mas pontuou que há setores da sociedade que se mostram preocupados com a possibilidade de uma vitória de Bolsonaro. "Todas as centrais sindicais vão dar apoio à minha candidatura, porque têm medo de perder direitos", exemplificou.