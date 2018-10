Ariana Grande faz acordo pré-nupcial para proteger sua fortuna de 168 milhões de reais

10/10/2018 | 11:17



Ariana Grande e Pete Davidson estão noivos e, após se mudarem para a mesma casa, em breve subirão ao altar juntos para oficializar a união! Porém, há medidas a serem tomadas antes do tão aguardado sim entre eles: o acordo pré-nupcial. Segundo informações da People, o casal já está finalizando o acordo - tudo isso para proteger os (estimados) 45 milhões de dólares da cantora, ou seja, 168 milhões e 302 mil reais.

Na mais recente edição do Saturday Night Live, Pete, que participou do programa, fez algumas brincadeiras, mas informou ser sim a favor de um acordo para que ambos deixem bens separados, antes do casamento:

- Obviamente eu queria um (acordo), sabe, para que Deus proíba a gente de se separar e ela levar metade dos meus tênis. Não, sério, eu estou totalmente confortável em estar com uma mulher bem-sucedida; eu acho demais. Eu moro na casa dela. Ela paga, tipo, 60 mil dólares (224 mil reais) de aluguel e tudo o que eu tenho que fazer é, tipo, encher a geladeira, disse, antes de brincar que havia trocado os anticoncepcionais dela por balas.

De acordo com a revista InStyle, a fortuna de Pete gira em torno de três milhões de dólares, algo em torno de 11 milhões e 236 mil reais, por causa de seu trabalho no Saturday Night Live, além de aparições em filmes como O Plano Imperfeito e Descompensada.