Fátima Bernardes fala sobre sexismo e cita William Bonner

10/10/2018 | 11:10



O programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes pelas manhãs na TV Globo, levantou uma discussão muito importante atualmente em sua última exibição, na terça-feria, dia 9. Durante um bloco de conversa, a questão de atividades de homens e mulheres foi trazida à tona e, de uma forma diferente, o assunto foi debatido.

Ao passo em que o bate-papo acontecia, Fátima e os convidados argumentaram a respeito da cor rosa, pois, até hoje, ainda não é vista por muitos como comum entre os meninos. Logo, a apresentadora falou que essa distinção nunca foi um problema em sua casa e, enquanto uma das convidadas ressaltava a importância dos pais nessa desconstrução social sobre as cores, Fátima, que é mãe de trigêmeos fruto de seu casamento com William Bonner, aproveitou para citar exemplos.

- Meu pai, por exemplo, usa rosa. O William sempre usou também. Então, lá em casa, para o Vinícius nunca foi uma questão, porque eu acho que também ele tinha firmeza de que se alguém dissesse qualquer coisa para ele, ele falaria Meu avô e meu pai também usam, contou a apresentadora.

Fátima e o âncora do Jornal Nacional se separaram em 2016, após 26 anos de casados. No momento, a apresentadora namora Túlio Gadelha e Bonner se casou recentemente com a fisioterapeuta Natasha Dantas.