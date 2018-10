Bruna Marquezine desmente boatos de rompimento com Neymar por questões políticas

10/10/2018 | 11:03



As brigas por motivações políticas em 2018 entre familiares e amigos teriam atingido também o romance do casal Bruna Marquezine e Neymar? Após publicar um vídeo no Instagram no qual aparecia chorando, a atriz teve de desmentir boatos de seguidores. Alguns fãs começaram a espalhar comentários sobre o fim do relacionamento com o jogador e que o motivo seria divergência política.

No perfil oficial no Twitter, Bruna respondeu a internautas que suspeitavam do fim do namoro. "Eles terminaram?", perguntou um seguidor. Outro emendou: "Parece que sim ou alguma coisa grave aconteceu, porque ela estava chorando bastante".

A atriz decidiu questionar os comentários: "Eu? Onde?", escreveu. A mesma internauta se retratou no ato: "Ai...kkkkk... desculpa, eu abri o site com a time line todinha falando isso e eu apenas acreditei (sic)". "Esse é o problema...vocês acreditam em tudo", desabafou a atriz.