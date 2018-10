Haddad: conversa com Forças Armadas visa garantir soberania nacional e popular

10/10/2018 | 10:47



O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (10) que a interlocução que a legenda está buscando ter com a Forças Armadas tem como objetivo garantir a "soberania nacional" e a "soberania popular". Relatando um encontro que teve com o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, Haddad disse que procurou estabelecer uma "petição de princípios".

"Ele compreendeu a mensagem que transmiti de apreço às Forças Armadas, de respeito às Forças Armadas, mas de princípios, uma petição de princípios. Não é possível defender o Brasil sem defender os direitos da população, uma coisa está ligada à outra", declarou o ex-prefeito de São Paulo. As conversas estão sendo feitas, de acordo com o candidato, pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e por ele próprio.