Confira tudo o que rolou no AMA 2018

10/10/2018 | 10:10



Na última terça-feira, dia 9, rolou em Los Angeles, nos Estados Unidos, o American Music Awards. Apresentado por Tracee Ellis Ross, do sitcom Blask-Ish, a cerimônia premiou os artistas que mais se destacaram no mundo da música em 2018, de acordo com a votação do público.

Taylor Swift abriu a noite cantando I Did Something Bad em uma apresentação que deixou a todos sem palavras! A cantora foi o grande destaque da noite, levando para casa os quatro prêmios aos quais foi indicada: Artista Feminina Favorita de Pop/Rock, Turnê do Ano, Álbum Favorito de Pop/Rock e o grande prêmio de Artista do Ano! Taylor possui agora o total de 23 AMAs e passou a ser a artista feminina com mais prêmios, quebrando o recorde de Whitney Houston, que tinha 21. Que poder, hein?

Além de Taylor, rolaram outras grandes apresentações, como as de Mariah Carey, que arrasou no palco com With You, Cardi B que cantou seu sucesso I Like It ao lado de Bad Bunny e J Balvin, Camila Cabello, com uma versão especial de Consequences, Dua Lipa, que trouxe muita cor cantando One Kiss e Eletricity, e Jennifer Lopez, que cantou seu novo single Limitless.

A cerimônia ainda homenageou o Queen, com a exibição ao vivo de Panic! At The Disco cantando Bohemian Rhapsody diretamente de Sidney, na Austrália, e por fim prestaram um tributo à Aretha Franklin, que nos deixou em agosto deste ano.

Quanto aos prêmios, Cardi B e Camila Cabello tiveram grande destaque. Cardi levou para casa três prêmios, de Artista Favorita de Rap/Hip-Hop, Música Favorita de Rap/Hip-Hop e Música Favorita de Soul/R&B. Já Camila levou quatro prêmios: Artista Revelação, Música Favorita de Pop/Rock, Colaboração do Ano e Clipe Favorito. Arrasaram!

Um dos momentos especiais da noite foi quando XXXTentacion, que foi morto em junho deste ano, venceu a categoria de Álbum Favorito de Soul/R&B. A mãe do rapper subiu ao palco para receber o prêmio e, muito emocionada, agradeceu a todos os fãs por tornarem aquilo possível.

Confira, a seguir, a lista dos vencedores:

Artista do Ano

Taylor Swift

Artista Revelação

Camila Cabello

Colaboração do Ano

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

Clipe Favorito

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

Turnê do Ano

Taylor Swift

Artista Masculino Favorito de Pop/Rock

Post Malone

Artista Feminina Favorita de Pop/Rock

Taylor Swift

Trilha Sonora Favorita

Black Panther

Álbum Favorito de Pop/Rock

Taylor Swift - Reputation

Duo ou Grupo Favorito de Pop/Rock

Migos

Música Favorita de Pop/Rock

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

Artista Masculino Favorito de Country

Kane Brown

Artista Femininina Favorita de Country

Carrie Underwood

Duo ou Grupo Favorito de Country

Florida Georgia Line

Álbum Favorito de Country

Kane Brown - Kane Brown

Música Favorita de Country

Kane Brown - Heaven

Artista Favorito de Rap/Hip-Hop

Cardi B

Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop

Post Malone - Beerbongs + Bentleys

Música Favorita de Rap/Hip-Hop

Cardi B - Bodak Yellow (Money Moves)

Artista Masculino Favorito de Soul/R&B

Khalid

Artista Feminino Favorito de Soul/R&B

Rihanna

Álbum Favorito de Soul/R&B

XXXTentacion - 17

Música Favorita de Soul/R&B

Bruno Mars e Cardi B - Finesse

Artista Favorito de Rock Alternativo

Panic! At The Disco

Artista Favorito Adulto Contemporâneo

Shawn Mendes

Artista Favorito Latino

Daddy Yankee

Artista Favorito Contemporâneo Inspirador

Lauren Daigle

Artista Favorito de Música Eletrônica

Marshmello

Artista Favorito nas Redes Sociais

BTS