Verdade, ‘fake news’ e escola

10/10/2018 | 09:01



Artigo

Em sala de aula, o professor propõe a seguinte dinâmica: ‘Você lê ou ouve sobre suposto envolvimento de professor da sua escola com algo criminoso, bem grave. Caso de pedofilia, por exemplo. Por acaso, trata-se de professor rigoroso que vive cobrando atitudes corretas de vocês. Você conta o que leu ou ouviu para alguém?’

E, então, digamos que naquela semana, durante a aula desse professor, o diretor o chama e o professor deixa a sala bastante agitado. Você explica para alguém o que você supõe ser o motivo do que está acontecendo? E, por fim: imagine que, no grupo do WhatsApp, alguém comenta que sabe algo muito sério sobre o professor. Você diria algo sobre o que você também supostamente sabe sobre ele?

Se você pensou em responder ‘sim’ para qualquer uma dessas perguntas, parabéns! Você é divulgador de falsas notícias, as famosas fake news. Fake news é o ato de divulgar ou compartilhar notícias sem fonte adequada e que acarreta, conscientemente ou não, dano para alguém.

Ou seja, o ato de repassar notícia sem verificar sua procedência é o que caracteriza o fenômeno. Se ninguém comentasse, divulgasse ou compartilhasse notícia sem antes ter o cuidado de verificar sua origem, as postagens não seriam fonte de nenhuma confusão. São, portanto, as pessoas – e não as notícias falsas – o problema. Boatos, fofocas, fuxicos, ‘diz que me disse’, tudo isso é tão antigo como a própria humanidade.

Os principais disseminadores de notícias falsas são os jovens. E, particularmente, os jovens com poucos amigos e poucas ‘curtidas’. Descartes, filósofo obcecado pela verdade, submetia tudo o que conhecia a uma dúvida metódica. Se não fosse claro e distinto, deixa para lá, melhor não confiar nisso. O rigor é o caminho do conhecimento, lembrava o pensador francês do século 17. A lição é fácil de saber. Só falta aprender.

O lugar no qual ainda é possível construir esse dia a dia de cuidado com a verdade e produzir ambiente livre de fake news é a escola. Para isso, é preciso agir com método e persistência. Não pode ser uma atividade ou outra, mas prática cotidiana, liderada pelos adultos.

Não bastam os professores, mas todos os que convivem no mundo escolar. Tem de ser postura e não moda. Hábito e não esforço passageiro. O risco é a perda das referências que nos fizeram, bem ou mal, chegarmos aqui. E sem referências confiáveis, a verdade passa a ser a do mais forte ou do mais esperto. E, então, aí sim, estaremos verdadeiramente perdidos.

Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica pela UFPR e professor no Curso Positivo.

Palavra do leitor

Não é deprimente?

Tenho muita pena dos nordestinos. Esta eleição nos mostra o quanto os compatriotas nordestinos são vítimas e reféns das oligarquias, que comandam seus Estados como capitanias hereditárias. São privados de direitos básicos, como Saúde, saneamento básico, infraestrutura e principalmente Educação, para serem tangidos como gado. São verdadeiros escravos daqueles que sempre prometeram tirá-los da miséria e, no entanto, os mantêm acorrentados às promessas mentirosas e migalhas para se refestelarem nas benesses do poder. Não é deprimente?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Vote nos daqui

Houve a campanha ‘vote nos candidatos do Grande ABC’. Lendo este Diário vi que apenas oito deputados da região foram eleitos (Política, dia 8). Em quantidade, não mudou nada em relação a 2014. Nenhum de Santo André, minha cidade. Não adianta fazer campanha para eleger candidato ruim. A prova está aí. Agora, o que veremos é amontoado de perdedores indo mendigar cargo em uma das administrações do Grande ABC. Vamos ficar de olho. Vou contabilizar aqui e depois escrevo novamente para dizer quem os empregou, aonde estão e o que fazem. Ou vocês acham que eles irão empreender ou trabalhar em empresa privada?

Marcel Rodrigues Martins

Santo André

Faxina

Os brasileiros demonstraram, nesta eleição, que estão mais atentos e de olhos bem abertos às falcatruas, rapinagens e conchavos na política nacional nos últimos tempos. Nomes de peso foram alijados da vida pública pela vontade do povo pelo voto popular. Isso demonstra que estamos evoluindo, amadurecendo e mais críticos em relação ao que se passa nos meandros das casas legislativas e executivas. Alguns, para escapar das garras da Justiça, se candidataram a cargos inferiores e conseguiram se eleger para usufruir do maldito foro privilegiado. Que a Justiça abra caminhos e cumpra sua parte, punindo esses oportunistas pelos crimes cometidos. Parabéns aos brasileiros que tiveram iniciativa e coragem para fazer a maior renovação no Congresso Nacional das últimas duas décadas, onde 52% da Câmara Federal e 85% no Senado foram renovados. Que as caras novas eleitas possam entrar nesse jogo e atuar pelo povo e para o povo e não por motivos pessoais ou partidários.

Mauri Fontes

Santo André

Contra a barbárie

Meu amigo pernambucano, o biomédico Alves José, publicou em sua página do Facebook reflexão que, além de assinar embaixo, faço questão de divulgar, com sua devida anuência: ‘Votar no Haddad no segundo turno não significa – necessariamente – ser petista e, sim, se posicionar contra a barbárie’. Saudações #HaddadSim.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Amoêdo

Ao não se posicionar a favor de nenhum dos dois candidatos à eleição no segundo turno, João Amoêdo se igualou a Marina Silva e ao PSDB, podendo, inclusive, segurar o ‘estandarte dos em cima do muro’, que durante décadas foi dado ao PSDB, e que, de tanto nunca se posicionar, nesta eleição saiu nanico. Precisa enxergar que o povo brasileiro está sim muito mais politizado. Apoia, ou se iguala, heim, Amoêdo?

Beatriz Campos

Capital