Produção industrial do Reino Unido cresce 0,2% em agosto ante julho

10/10/2018 | 05:40



A produção industrial do Reino Unido teve crescimento de 0,2% em agosto, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta um pouco menor, de 0,1%.

Na comparação anual, o crescimento na produção industrial de agosto foi de 1,3%. A expectativa, nesse caso, era de avanço de 0,9%.

Além disso, os números de julho foram revisados, mostrando uma alta mensal de 0,4% e um crescimento anual de 1,0% na produção industrial do país. Fonte: Dow Jones Newswires.