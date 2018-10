Bolsonaro diz negociar com 350 parlamentares em busca de apoio no Congresso

09/10/2018 | 22:46



O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que mantém conversas com políticos em busca de apoio no Congresso Nacional, em caso de ser eleito.

"Nós temos conversado e palavreado com 350 parlamentares", afirmou, em entrevista gravada à tarde e exibida à noite pela emissora.

O capitão reiterou ainda o desejo de ter o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como ministro da Casa Civil. "No que depender de mim, sim, ele será ministro. Quando ainda estava engatinhando a questão da candidatura a presidente, há três anos, nós já conversávamos", contou.

Dentre as propostas que pretende implementar, Bolsonaro disse que deseja discutir um sistema de votação que permita a auditoria e que quer tipificar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como terrorismo.

Ele pretende ainda fundir os Ministérios de Agricultura e Meio Ambiente para acabar com o "ativismo ambiental xiita" no Brasil.

O candidato sinalizou ainda discutir a redução da maioridade penal para 17 anos, e não para 16 anos como projetos que tramitam no Congresso.