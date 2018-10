MBL atrai votação alta no Grande ABC

Raphael Rocha



10/10/2018 | 07:25



Testados nas urnas, os líderes do MBL (Movimento Brasil Livre) passaram no crivo. Kim Kataguiri (DEM) e Arthur do Val (DEM), que concorreu com o nome de Mamãe Falei, se elegeram deputados federal e estadual, respectivamente, com expressivas votações. Kim obteve 465.310 votos. Arthur, 478.280. O Grande ABC foi responsável por boa parcela desses desempenhos. Kim atraiu 35.609 eleitores das sete cidades, o que representa 7,65% do total. Arthur teve 38.060 votos na região, ou 7,96%. A performance de ambos supera a de lideranças históricas do Grande ABC e indica a mudança do perfil do eleitorado das sete cidades. Também dá argumento para que integrantes do MBL na região – que ainda não se sagraram vitoriosos nas urnas em eleições anteriores – possam se colocar de outra maneira no tabuleiro regional. Em Santo André, por exemplo, há gente defendendo que o MBL tenha um candidato próprio à Prefeitura.

Avaliação

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) avaliou como positiva a participação de sua mulher, Carla Morando (PSDB), no processo eleitoral – ela foi eleita deputada estadual, com 89,6 mil votos. “Muito bom resultado. Foi a mais bem votada na cidade, o que mostra que o governo também é bem avaliado. Além disso, ela foi muito bem como candidata, na rua, com os eleitores, simpatia, passou bem as propostas”, discorreu. Para o tucano, foi emblemático o fato de Carla ter ficado à frente de Janaína Paschoal (PSL), fenômeno de votos (ultrapassou a marca de 2 milhões de votos à Assembleia), dentro do município. No mano a mano, Carla recebeu 46,9 mil votos são-bernardenses. Janaína, 44,1 mil.

Sem digestão – 1

Vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB) e sua família decidiram trabalhar pelas campanhas de Campos Machado (PTB) à Assembleia Legislativa e Marlene Campos Machado (PTB) à Câmara Federal. O fato não foi bem digerido por diversas figuras do governo local, já que o vereador petebista Edson Sardano também era candidato a deputado federal.

Sem digestão – 2

Os números da urna no domingo só trouxeram más notícias ao clã Zacarias. Campos recebeu 713 votos em Santo André – embora tenha sido reeleito. Marlene atraiu 567 votos andreenses – ficou fora da Câmara Federal. Sardano, por sua vez, conquistou 10.193 votos na cidade, sendo 15.527 no total, insuficientes para vitória.

De olho no espólio

Muitos políticos da região se anteciparam e fizeram acenos públicos para o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. Líder no primeiro turno da corrida a presidente e fiador de diversas candidaturas bem-sucedidas no País, Bolsonaro não tem figuras de peso no Grande ABC como aliadas e algumas lideranças tentam evitar que esse vácuo seja ocupado por rivais.

Candidatura – 1

Nos corredores da Câmara de Diadema, começa a se fortalecer uma possível candidatura do oposicionista Josa Queiroz (PT) para presidência da Casa. Ele tem conversado com vereadores – inclusive com gente da base de sustentação de Lauro Michels (PV) – e o projeto é bem aceito por esses parlamentares.

Candidatura – 2

Vale lembrar que a posição de presidente da Câmara de Diadema será estratégica a partir do ano que vem. Com a eleição do vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos) para a Assembleia Legislativa, o mandatário da Casa fica na segunda posição da linha sucessória de Lauro. O prefeito brigará para um governista ficar na função.