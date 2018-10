Mulher atravessa fora da faixa e é atropelada por ônibus municipal

Bianca Barbosa

09/10/2018 | 21:28



A moradora do Parque das Américas, em Mauá, Edimilda da Silva Freire Antunes, 38 anos, foi atropelada por coletivo da empresa Suzantur, por volta das 9h30 de ontem, dentro do terminal de ônibus do município, no Centro, enquanto atravessava fora da faixa de pedestres. A mulher teria passado por trás do ônibus enquanto o motorista estacionava o veículo, que acabava de chegar ao local.

O funcionário da Suzantur Everaldo José de Santana, 50, que dirigia ônibus da Linha 101, foi avisado do incidente pelos passageiros, que pediram que ele parasse o automóvel. A vítima foi atingida na cabeça pela parte traseira direita do ônibus. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência) fez o socorro e encaminhou a mulher ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. O acidente foi registrado no 1° DP de Mauá, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Funcionários do local relataram à equipe do Diário que pedestres atravessam fora da faixa de pedestres rotineiramente. “A gente sempre alerta, chama a atenção, mas o povo continua fazendo errado”, disse um deles, sob condição de anonimato.

A Secretaria de Saúde do Estado não informou o estado de saúde da vítima até o fechamento desta edição.