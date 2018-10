Pendurados preocupam para sequência da Copa Paulista

Anderson Fattori

10/10/2018 | 07:00



Ao mesmo tempo em que a vitória do Santo André por 3 a 0 sobre o Audax, sábado, no Bruno Daniel, fez ressurgir a esperança de classificação na Copa Paulista, trouxe problemas ao técnico José Carlos Palhavam. Três jogadores importantes, um de cada setor do campo, receberam o segundo cartão amarelo e estão pendurados na nova partida contra o time de Osasco, sábado, às 15h, fora de casa.



O zagueiro PV, o volante Jhonson e o meia Guilherme Garré correm o risco de suspensão, o que pode reduzir ainda mais as alternativas de Palhavam, que tem trabalhado com elenco praticamente sub-23.



Em compensação, como o time sub-20 está eliminado do Campeonato Paulista da categoria, alguns jogadores devem subir para o principal, casos do volante Pereira, do lateral-esquerdo Ruan e do meia Léo, considerados promessas das categorias de base.