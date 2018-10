Eleições centenárias. E as especulações da imprensa

Ademir Médici



10/10/2018



1912. Marechal Hermes da Fonseca no exercício da Presidência da República. A tímida imprensa da região, então chamada São Bernardo, tratava de especular:

“Telegramas do Rio para a nossa Capital, de 1º do corrente (salvo seja), anunciaram a provável renúncia do marechal Hermes da Fonseca ao cargo de presidente da República” (cf. O Progresso, 7 de abril de 1912).

Em nível doméstico, o presidente eleito de São Paulo, Rodrigues Alves, preparava seu governo: “Há pronunciada curiosidade em saber quais serão os secretário do futuro governo. O secretário da Fazenda será o atual, que tem sido a alma das finanças do Estado – dizem uns. O do Interior será de Santos – dizem outros. O da Justiça – continuará Washington – ainda palpitam outros. Até o nome do nosso chefe tem sido lembrado por muitos para dirigir um dos importantes departamentos. Entre os novidadeiros levantam-se serias divergências (cf. O Progresso, 31 de março de 1912).

Especulações de lado, Hermes da Fonseca não iria renunciar. Governou o País até novembro de 1914.

AMANHÃ

O Grande ABC é ouvido.



Cidade da Criança.

Meio século.

E um belo livro

Em 10 de outubro de 1968 São Bernardo inaugurava a Cidade da Criança, num antigo bosque que serviu de cenário à novela Redenção, da TV Excelsior, ao lado dos estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Foi uma das grandes obras do prefeito Hygino de Lima.

Seu sucessor, e opositor, Aldino Pinotti, não só deu continuidade às obras da Cidade da Criança como pronunciou uma frase que pegou: “Uma obra que jamais se completará”.

Os prefeitos seguintes, bem ou mal, deram sequência ao projeto.

E aí está a Cidade da Criança, que já foi o principal parque temático do Brasil.

E neste jubileu de ouro – completado exatamente hoje – a Cidade ganha um presente: o livro O Menino Que Queria Ser Prefeito (Editora do Brasil), do são-bernardense Manuel Filho, ele, Manuel, hoje um nome nacional, premiadíssimo, que escreveu, semana passada, todo feliz: “Nasceu o livro, ficou lindo. E nasceu bem pertinho do dia em que a Cidade da Criança irá completar 50 anos, o próximo dia 10”.

Manuel Filho conta uma história. Literatura pura. Mas baseada na sua vivência de menino que brincou na Cidade da Criança. E que há quase dois anos vem levantando tudo sobre o parque, além de localizar e entrevistar os prefeitos mirins que a Cidade da Criança elegeu e deu posse, hoje homens feitos, pais e avós.

É isso. Há quanto tempo você não visita esta Cidade, que recheou a sua infância? Volte a visitá-la. E leia o livro do Manuel. Um orgulho para todos nós.

"Na Primavera, sementes de candidatos"

Há poesia nesta crônica de Guido Fidelis. E fina ironia. Sátira política. Candidatos que pretendem transformar bairros em cidades. Confiram a crônica que o Diário publicou em 9 de outubro de 1988 e que está no Facebook da Memória (endereço acima).

Diário há 30 anos

Domingo, 9 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6879

Capital -Trabalho – Relações trabalhistas ganham sofisticação em aparelhamento.

- A antena parabólica do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo indica avanço.

- Objetivo é formar sindicalista.

- Sindicalismo cria a figura do assessor.

São Caetano – Previdência Social ganha novo prédio; em construção na Avenida Goiás, ao lado da Delegacia de Polícia. Atualmente, o Iapas funciona na Rua Rio Grande do Sul.

Polícia – Reincidência, o amargo regresso para os presídios.

- De cada dez detentos que deixam as prisões da região, pelo menos cinco retornam aos xadrezes. Reportagem: Nilton Hernandes.

Futebol – Ontem, no Estádio Jaçatuba, Santo André 5, aspirantes do Palmeiras 0.

Memória – 1900. Surge o Lyra da Serra.

Em 10 de outubro de...

1918 – Vinte escoteiros de São Vicente sobem a Serra a pé, pelo Caminho do Mar. Enfrentam chuva forte. Exaustos, param em São Bernardo, sem conseguir chegar a São Paulo, como pretendiam. Às 22h30 um caminhão do Corpo de Bombeiros segue a São Bernardo a fim de transportar os escoteiros

A gripe espanhola. Mais de 1.000 casos no Rio e Niterói. Vila Militar interditada. A enfermidade desenvolveu-se de uma maneira assombrosa nas últimas 24 horas.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a investida vigorosa dos aliados no Ocidente.

1973 – Taiguara canta pela primeira vez em Santo André, no Teatro Municipal, acompanhado do conjunto Transação.

Hoje

- Dia Mundial da Saúde Mental

- Dia do Lions Internacional

Santos do Dia

-Francisco Borja (ou de Bórgia).

Espanhol nascido em Gândia (Valença) no ano 1510. Participou de missões evangelizadoras, inclusive na América Latina.

- Daniel Comboni (bispo)

Paulino de York

Municípios Brasileiros

Celebram seus aniversários em 10 de outubro:

- Em São Paulo, Cerqueira César, Cosmorama e Laranjal Paulista

- No Maranhão, Amapá do Maranhão e Governador Archer

- No Paraná, Arapongas, Campo Mourão, Jataizinho e Ribeirão do Pinhal

- No Amazonas, Canutama

- Em Pernambuco, João Alfredo

- Na Bahia, Mucuri

- No Ceará, Novo Oriente e Várzea Alegre

- Em Alagoas, Pindoba

- No Rio Grande do Sul, São Borja

Fonte: IBGE.