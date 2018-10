Flórida se prepara para a chegada do furacão Michael

09/10/2018 | 19:08



Moradores da Flórida estão se preparando para a chegada do furacão Michael nesta quarta-feira, 10. Alimentado por águas tropicais quentes, a tempestade ganhou força ao anoitecer desta terça-feira, 9, e pode atingir a costa do Golfo com status de furacão e ventos superiores a 179 km/h, preveniram os meteorologistas.

O governador Rick Scott alertou para a chegada de uma "tempestade monstruosa" ao longo da costa da Flórida e pediu aos moradores que atendam aos pedidos de evacuação. Na região de Panhandle, os habitantes correram para encher sacos de areia e proteger suas casas.

Scott declarou estado de emergência em 35 condados da Flórida, de Panhandle à Tampa Bay, ativou centenas de membros da Guarda Nacional e liberou pedágios para encorajar as pessoas a deixar a costa e ir para o interior. O governador também enviou autoridades de saúde estaduais para ajudar hospitais e lares de idosos. Após o furacão Irma, no ano passado, 14 pessoas morreram quando uma casa de repouso no sul da Flórida perdeu energia e ar-condicionado.

O prefeito da pequena cidade de Apalachicola, Van W. Johnson, disse que os 2.300 moradores estão se preparando para um grande furacão, que pode ser diferente de qualquer outro em décadas. "Estamos olhando para uma tempestade significativa com impacto significativo, possivelmente maior do que eu vi em meus 59 anos de vida", disse Johnson.

Na segunda-feira à noite, milhares de pessoas receberam ordem de retirada dos condados de Wakulla, Gulf e Bay e enormes filas se formaram em postos de gasolina e mercados.

Até os vizinhos do Alabama estavam se preparando. A governadora do Estado, Kay Ivey, assinou uma declaração de emergência esperando por quedas generalizadas de energia e outros problemas ocasionados por Michael.