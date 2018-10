Mulher passa mal e cai nos trilhos na Estação Mauá

Do dgabc.com.br



09/10/2018 | 18:31



Uma mulher teve um mal súbito enquanto esperava o trem na plataforma da Estação Mauá da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Mauá, e acabou caindo nos trilhos da via férrea. O acidente ocorreu por volta das 15h40 desta terça-feira.

De acordo com a CPTM, ela foi socorrida por funcionários que acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que, por sua vez, a encaminhou para um pronto socorro na cidade.