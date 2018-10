Homem esfaqueia namorada em Santo André

Do dgabc.com.br



09/10/2018



A vendedora Daniele Aparecida Ferreira, 23 anos, moradora do Parque Andreense, em Santo André, foi vítima de quatro facadas, sendo duas no pescoço e duas no braço esquerdo, por parte do seu ex-companheiro Anderson Amorim Matias, 23, com quem tem um filho de 8 meses. A agressão ocorreu no último dia 2.

“No dia 1, à noite, ele foi até meu trabalho, me viu conversando com uma amiga e começou a me ameaçar dizendo que não era para eu falar com ninguém. Quando deu a hora da minha saída, ele ainda estava lá. Me escondi até dar a hora do último ônibus e quando fui para o ponto ele estava lá. A mãe dele, então, me ligou e disse que ele não ia fazer nada contra mim. Naquela noite, ele dormiu na minha casa e realmente nada aconteceu”, relata.

Na manhã seguinte, no entanto, Daniele afirma que Matias não a deixou sair de casa, onde mora sozinha com o filho, e ao vê-la indo para o quintal com o bebê no colo, assumiu que ela sairia. “Foi quando ele pegou uma faca de pão e me esfaqueou no braço esquerdo e no pescoço.” A criança não se feriu.

Uma vizinha ouviu os gritos e socorreu Daniele. “Ela chamou a polícia pelo viva-voz, ele escutou e fugiu.”

Daniele, que precisou levar 14 pontos ao todo, afirma que possuía uma relação conturbada com Matias, apesar de não morar com ele. Juntos desde março 2017, a vendedora diz já ter feito três boletins de ocorrência contra ele, dois de agressão e um após ele ter tentando provocar um incêndio na casa ao queimar roupas.

Desde a agressão, a vendedora afirma não ter visto mais o ex-companheiro. “Se ele voltar, vai ser para me matar.” No próximo dia 18, Daniele irá prestar um depoimento no Fórum de Santo André. Ela já recorreu à Lei Maria de Penha e requisitou medidas protetivas. O boletim de ocorrência foi feito no 6º DP (Vila Mazzei) da cidade e o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.