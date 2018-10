Sequência da primeira temporada de ‘Carcereiros’ estreia amanhã

Miriam Gimenes



10/10/2018 | 07:15



A série Carcereiros, que tem como protagonista Adriano (Rodrigo Lombardi), dá sequência, a partir de amanhã, à sua primeira temporada. Serão mais 11 episódios semanais – em abril foram sete –, sempre exibidos após Segundo Sol, em que será mostrados o dia a dia do sistema penitenciário brasileiro com foco neste profissional, até então não aprofundado em obras dramatúrgicas.

Entre as novidades da temporada estão as participações especiais. Nos primeiros episódios, nomes como Caco Ciocler, Carol Castro, Maria Clara Spinelli e Jonathan Haagensen marcaram presença na série. A partir do oitavo episódio, o público acompanhará a veia dramática de Samantha Schmutz, o embate entre os personagens de Matheus Nachtergaele e Chico Díaz, o caráter duvidoso do papel de Gabriel Leone, a visceralidade da detenta de Letícia Sabatella e o olhar assustado do personagem de Leonardo Medeiros.

Ao longo dos episódios, o público poderá notar outra novidade, que se trata da escolha de Adriano por viver uma nova história, o que implica em sua transferência para outro presídio. Na sua rotina, ele já estava acostumado com o aspecto rígido, duro e até mesmo frio dos corredores da Vila Rosário, penitenciária em que trabalha há anos. Na penitenciária Filinto Prates ele terá a oportunidade de viver novas histórias e outros desafios.

Diferentemente do que foi visto pelo público até o momento, este novo presídio é totalmente cenográfico, construído em um galpão em São Paulo, sob direção de arte de Claudia Calabi.