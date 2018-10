Com coleção inspirada em pintora, Bobstore estreia na SPFW

09/10/2018 | 16:07



Em setembro de 2017, os estilistas André Boffano e Samuel Santos assumiram o comando criativo da Bobstore. Desde então, a dupla está criando peças com mais informações de moda e agora se prepara para um novo desafio: a estreia da marca na São Paulo Fashion Week, no próximo dia 24.

"A Adriana Bozon diretora da marca tem pensado em dar uma cara mais atual para a marca, mantendo o seu DNA. Agora ela sentiu que estávamos prontos para esse passo", conta Boffano.

A Bobstore, marca que pertence ao grupo InBrands, oferece um guarda-roupa completo, do trabalho aos looks casuais, e atende um público variado, mulheres de 20 a 60 anos, trazendo versatilidade e elegância aos looks do dia-a-dia. Com a mudança na direção de estilo, as roupas ficaram mais modernas e primorosas. "Já temos um público fiel, agora buscamos um público novo", explica o estilista. "Demos um ar rejuvenescido, a trazendo para um patamar de maior importância na moda nacional."

Em sua estreia na semana de moda paulista, a grife irá apresentar sua coleção de outono/inverno 2019 (fugindo do formato see now/buy now), inspirada no trabalho da pintora Georgia O'Keeffe. "Nossa influência principal foi o universo artístico dela e seus últimos anos de vida no Novo México", conta . As cores da vegetação do lugar compõe a cartela de cores do desfile, que também resgata elementos clássicos da marca, como o tricô e a alfaiataria. "Desde que entramos no estilo da Bobstore, fazemos um link entre moda e arte."