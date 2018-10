Jojo Todynho pede opinião de fãs para escolher curso em faculdade

09/10/2018 | 15:46



A cantora Jojo Todynho fez uma postagem em seu Instagram contando que pretende se inscrever em um curso universitário e pediu ajuda de seus seguidores para decidir entre Direito, Psicologia ou Enfermagem.

"Se Deus assim permitir, irei entrar na faculdade, mas estou nessa indecisão", escreveu nesta terça-feira, 9.

"Eu queria ser enfermeira neonatal, só trabalhar com os bebês. Porém, o meu lado conselheira puxa pra psicologia. Aí, vem o lado defensora de ajudar as amigas que sofrem por causa de pensão, guarda compartilhada e etc.... Que luta".

Algumas amigas de Jojo conhecidas do público também opinaram. Gleici, campeã da edição mais recente do Big Brother Brasil, sugeriu Psicologia, enquanto Adriane Galisteu indicou Direito.