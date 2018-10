Mulher é atropelada por ônibus dentro de terminal em Mauá

Bianca Barbosa

09/10/2018 | 15:38



Uma mulher foi atropelada por um ônibus da empresa Suzantur dentro do Terminal Municipal de Mauá na manhã desta terça-feira (9). O acidente ocorreu às 9h26, enquanto o motorista manobrava o veículo.

Segundo a polícia, Edimilda da Silva Freire Antunes, 38 anos, atravessava uma das plataformas do local fora da faixa de pedestres. Everaldo José santana, 50, que dirigia ônibus da linha 101, tinha acabado de chegar ao local e estacionava para o desembarque dos usuários. Ele foi avisado do incidente pelos passageiros, que pediram para ele parar. A vítima foi atingida pela parte traseira direita do veículo.

Edimilda foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência) e levada inconsciente para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde permanece internada sob cuidados médicos. A perícia compareceu ao local e realizou os exames pertinentes.

O acidente foi registrado no 1º DP (Centro) de Mauá como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.