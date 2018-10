Raab diz que pacto do Brexit é ideal, mas que está preparando um não acordo

09/10/2018 | 14:17



O principal negociador do Reino Unido para o Brexit, Dominic Raab, disse nesta terça-feira que um acordo com a União Europeia (UE)ainda é o ideal, mas "estamos acelerando preparativos para nenhum acordo".

Durante sabatina pelo Parlamento britânico, Raab disse que as negociações com a UE se intensificaram, mas que as diferenças em relação ao Brexit permanecem.

Em comentários poucos otimistas de um acordo, Raab disse que a principal questão que tem impedido um acordo é a questão aduaneira na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. "Não vamos assinar nenhum acordo que tenha barreira aduaneira na Irlanda do Norte", disse Raab, acrescentando que "não vamos aceitar nada que viole as regras e a integridade constitucional do Reino Unido".

Em caso de um não acordo, Raab disse que "queremos que os cidadãos da UE permaneçam em nosso país e que a UE dê garantias aos cidadãos britânicos".

Por outro lado, o negociador apontou que a cúpula de outubro será um marco importante e que a tentativa de um acordo será perseguida, mas "se não chegarmos a um acordo, temos uma margem para levarmos até novembro". "Estamos no aguardo para que a UE mude sua posição em nossa direção", acrescentou.