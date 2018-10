Gabi Prado comenta hábito polêmico de Fernanda Mendigata durante A Fazenda

09/10/2018 | 14:11



Eita! Gabi Prado não está nada feliz com a rotina intensa da baia em A Fazenda... Recentemente a peoa comentou com Luane sobre como é difícil tomar banho por lá, pois não tem água quente e o espaço é reduzido. Porém, enquanto desabafava, Prado aproveitou para fazer um comentário polêmico sobre outra participante.

Segundo a fala de Gabi, Fernanda Lacerda - também conhecida como Mendigata do Pânico - não tem o hábito de tomar muito banho, nem mesmo fora das baias.

- A Fernanda já não toma aqui, que tem água quente, começa Prado.

Em resposta, Luane disse:

- Que nojo.

- Mas é verdade, ela mesma já disse isso. Falou para todo mundo, contou Prado.

Mas, não foi só nesse momento que Gabi Prado falou o que deu na telha. Durante a formação da roça, a modelo também mostrou que não está de brincadeira pois, após discussão com Rafael Ilha, ela o chamou de babaca e mandou o seguinte recado:

- Eu não tenho medo de você.

Fora isso, Prado também não perdeu a oportunidade de falar sobre o programa De Férias com o Ex, da MTV, em que ficou bastante conhecida pela sua personalidade explosiva:

- Fui a trouxa do programa. Eu fiquei com o menino e depois fizemos um acordo de só pegarmos outras pessoas se um avisasse o outro. A edição tirou essa parte e me colocaram como a ciumenta, briguenta.

E continua:

- Como é um reality editado, não mostrou a intensidade da amizade que eu tinha com ela, só mostrou que eu fiquei com ciúmes porque eles ficaram, finalizou Gabi.