Natalie Portman revela assédio e comenta sobre diferença do salário com colegas homens

09/10/2018 | 14:11



Todo ano a revista Variety faz um edição especial sobre o poder das mulheres em Hollywood e, uma das escolhidas para integrar as páginas é Natalie Portman. A atriz, que já estrelou filmes de sucesso como Star Wars, Cisne Negro e V de Vingança decidiu abrir o jogo sobre algumas questões e revelou já ter sido assediada na industria cinematografia.

- Isso absolutamente já aconteceu comigo. Eu não posso dizer que tive as experiências terríveis que outras mulheres revelaram desde o começo do movimento #MeToo. No entanto, o assédio é algo regular, tanto que nós nos dessensibilizamos a ele.

E continua:

- Quando o movimento começou, eu dizia que nunca havia sido assediada sexualmente, embora apoiasse as pessoas que denunciavam isso. Agora, quanto mais histórias eu ouço, mais penso: Bom, isso aconteceu comigo. Eu só não pensava nisso como assédio, porque era algo que acontecia todos os dias, revelou Portman, que também já disse ter ganhado bem menos que colegas homens.

- A verdade é que, na maior parte do tempo, você não sabe quanto dinheiro seu colega está ganhando. A não ser que o seu agente descubra, ou esse cara seja um aliado e te diga qual é o salário dele, você não sabe, falou Natalie porém sem citar o trabalho.

- É um problema em todas as indústrias, e eu acho que é preciso mais comunicação. Normalmente, descobrimos a injustiça nos salários quando já é tarde demais, finalizou.