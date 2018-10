Atrizes de Game of Thrones revelam que fumavam maconha após gravações da série

09/10/2018 | 14:11



Aconteceu entre os dias 4 e 7 de outubro a New York Comic-Con 2018 e, segundo o portal Vulture, o painel de Game of Thrones deu o que falar! Durante conversa, a atriz Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark, causou polêmica ao dizer que ela e sua companheira de set e amiga Maisie Williams, que dá vida a Arya Stark, fumavam maconha após as gravações da série.

- Sentávamos, comíamos e ficávamos vendo vídeos idiotas e fumando maconha. Não sei se meu empresário vai me matar por falar isso. Mas depois entrávamos na banheira e esfregávamos uma a cara da outra para tirarmos as maquiagens. Era divertido, contou a atriz, que é noiva do cantor Joe Jonas.

Além disso, Sophie também revelou que a equipe de Game of Thrones produziu algumas cenas falsas e que todo mundo andou disfarçado na Croácia para evitar possíveis vazamentos de informações.

- Nós gravamos cenas falsas e nos disfarçamos na Croácia porque sabíamos que os paparazzi estavam andando por lá.

Por fim, a atriz não deixou de falar um pouco sobre Sansa, sua personagem:

- Sei que digo isso toda temporada, mas a Sansa realmente começa a tomar as rédeas de si mesma. Até agora ela estava perdida quanto onde queria estar, quem queria ser, com quem queria conviver, mas nesta temporada vai mostrar que está muito segura de si. Ela enfrentará várias ameaças nesta temporada, finalizou Sophie.