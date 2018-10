Moschino lança linha de roupas para rede de fast fashion

09/10/2018 | 13:42



Depois de agitar o mundo da moda com suas parcerias com grandes grifes, como Versace, Balmain e Karl Lagerfeld, a H&M se une a Moschino para sua coleção. Serão roupas e acessórios com o DNA divertido e sarcástico da grife italiana, que unem tanto criações do estilista Jeremy Scott, que comanda a marca desde 2013, quanto peças de arquivo desenhadas por Franco Moschino.

A campanha em collab, batizada de "Moschino (tv) H&M", foi clicada pelo fotógrafo de moda Steven Meisel e inspirada em um desfile de alta-costura dos anos 1950. As fotos são estreladas por modelos como Gigi Hadid, Stella Maxwell, Imaan Hammam e a brasileira Valentina Sampaio.

A coleção chega no site e em lojas selecionadas da H&M pelo mundo no dia 8 de novembro.