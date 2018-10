Sesc Santo André recebe a banda Woslon

Rafael dos Santos



09/10/2018 | 13:42



Dedicada ao rock pesado, a banda paulista Woslon, formada por Aguilera (vocal/guitarra), Rafael Iak (guitarra), André Mellado (baixo) e Fernando Oster (bateria), e realiza neste sábado (13) apresentação inédita no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André), às 20h. e promete fazer show empolgante de puro thrash metal.

A discografia conta com três álbuns: Time to Rise (2010); Evolustruction (2013) e A Near Life of Experience (2016), além de um DVD comemorativo ao segundo trabalho, o Destructivision (2014). O quarteto já excursionou por mais de 20 países, realizando diversos tours pela Europa e América do Sul - houve apresentação até mesmo na Rússia. Já participaram de festivais como o Maximus Festival em 2016.

Os Ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 6 (trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes com Credencial Plena). A venda já está disponível pelo site do Sesc (www.sesc.com.br) e nas bilheterias da Rede Sesc.