Filho de Ana Hickmann acompanha gravações do Hoje em Dia e apresentadora brinca: Fez a maior bagunça

09/10/2018 | 13:17



Na última segunda-feira, dia 8, Ana Hickmann levou seu filho, Alexandre Jr., ao trabalho! O pequeno, fruto do relacionamento da apresentadora com Alexandre Correa, se divertiu bastante ao lado de César Filho e Ticiane Pinheiro, nos bastidores do Hoje em Dia, programa da Record!

Ana fez registros em seu Instagram, como a foto em que ele aparece ao lado dos colegas da mãe:

Bom dia com muita alegria!!! (A foto é de ontem, mas tá valendo) Ontem meu ursinho foi trabalhar com a mamãe. Aprontou todas no estúdio. Fez a maior bagunça, né @ticipinheiro e @cesarfilho.

No Stories, Ana mostrou o pequeno se divertindo horrores com a tia, Tici, que mostrou a ele os filtros divertidos do aplicativo, como um que o deixava com vários óculos estilosos!

Por fim, Ana ainda gravou interações que teve com Alexandre, que queria trabalhar também:

- Ah, você vai ensinar as pessoas a trabalharem aqui?! E como que faz isso?, Ana perguntou.

Após responder que não sabia, Alexandre informou o que teria em seu programa, caso fosse o apresentador:

- Brincadeiras, personagens, baleias e o Mickey!

Fofo!