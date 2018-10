Luísa Sonza fala sobre nova música: - Transita em discursos como empoderamento feminino, liberdade feminina e amor

09/10/2018 | 13:11



A carreira de Luísa Sonza está voando. Depois de grudar na cabeça de todo mundo com as músicas Rebolar e Devagarinho, agora a cantora está finalizando seu novo trabalho, o clipe Boa menina, que foi gravado em São Paulo.

A música, escrita por ela, Arthur Marques, Diego Timbó e Renan Soares, traz a essência de Luísa e toda sua personalidade em cada detalhe, de acordo com o que a própria cantora revela: - É uma música em que eu priorizei mostrar mais do meu potencial vocal, além de traços pessoais na dança e coreografia. No clipe, o tempo todo sou eu ali, por isso quis trazer elementos comuns ao que eu gosto e uso, isso explica o preto e branco, a calça larga, os tênis.

E Luísa ainda continua:- Já a canção, ao mesmo tempo em que fala sobre uma mulher que já cansou de tudo que pregavam a ela a vida toda, mistura várias interpretações, transitando em discursos como empoderamento feminino, liberdade feminina e amor.

O videoclipe tem como protagonista uma mulher, que não deixa que ninguém diga a ela o que precisa fazer, simplesmente vivendo, sem se importar com opiniões. Com atitude, é o que é, livre, empoderada, dona de si. Além disso, Boa menina propõe uma desconstrução, na medida que em traz a ideia de que mulher para ser uma boa menina não precisa se adequar aos padrões sociais, pelo contrário, para ser de tal forma deve ser ela mesma.

E por falar em equipe, ela conta com direção geral do top fotógrafo Jacques Dequeker, ícone da fotografia de moda e movie maker responsável por clicar nomes como Gisele Bundchen, Adam Levine e Ben Harper. Poderosa, não?