Kim Kardashian chama irmãs de palhaças, mas elas estavam usando sua marca de maquiagem

09/10/2018 | 13:11



Kim Kardashian não poupou críticas às suas irmãs, Khloé e Kourtney, durante uma viagem que as três fizeram ao Japão. Na época, a empresária as detonou, por causa da escolha de roupas e maquiagens, e até chegou a falar que estava enojada, já que elas pareciam palhaças.

A situação toda foi revelada durante o episódio de Keeping Up With the Kardashians que foi ao ar no último domingo, dia 7, e Kourtney até aproveitou para ironizar a situação ao postar uma selfie em seu Instagram, do dia que foi xingada por Kim:

Porque a Kim Kardashian amou muito a minha sombra..., escreveu na legenda.

E segundo informações da People, pode ser que Kim tenha xingado a maquiagem da irmã, sem saber que a sombra azul pertence, na verdade, à sua própria linha de maquiagem, a KKW! Pois é, em uma cena, o maquiador Mario Dedivanovic aparece embelezando Kourtney e, em sua mesa, há uma paleta de sombras da KKW que trazia o mesmo tom de azul.

E essa nova paleta da marca de Kim havia sido lançada dois meses antes das irmãs viajarem até Tóquio! Ou seja, é muito provável que Kim xingou a maquiagem das irmãs... que usavam a marca dela! O tiro saiu pela culatra, não é mesmo?

E falando no Keeping Up With the Kardashians, parece que Kylie Jenner está querendo pular fora. Segundo informações do Radar Online, a empresária quer sair do programa já que, supostamente, ela não precisaria mais do dinheiro. Uma amiga próxima dela revelou os detalhes:

- Ela apenas sente que não tem mais tempo de participar do programa. Kylie quer focar em seu bebê e em sua linha de cosméticos, ao invés disso. Ela não aparece no programa há um tempo e tem sido muito difícil para ela encaixar isso em sua já muito ocupada agenda.

E quem estaria preocupada com essa situação é a mãe dela, Kris Jenner:

- Kris está desesperada para manter Kylie no programa e acha que ela é essencial para renegociações após o fim dos contratos. Mas ela já tem um bilhão de dólares. Ela não precisa mais do programa, concluiu a fonte.