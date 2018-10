Fipe: relação etanol/gasolina sobe a menor nível para 1ª semana do mês desde 2009

09/10/2018 | 12:52



A relação entre os preços do etanol e da gasolina acelerou na primeira semana de outubro, mas ainda assim ficou na menor marca para o período desde 2009 (61,45%), conforme a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Nos primeiros sete dias do mês, essa equivalência ficou em 61,49%, na comparação com 60,07% na última semana de setembro.

Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina.

A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, a utilização de gasolina ou etanol é considerada indiferente.

Nesta terça-feira, 9, com base no levantamento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana do mês (últimos 30 dias terminados no último dia 7), a Fipe informou que a gasolina teve alta de 5,09% na primeira leitura de outubro, após 4,86% no fim de setembro.

O etanol, teve variação de 8,87% ante 8,15%. O grupo Transportes foi de 1,04% na primeira medição deste mês, depois de 0,97% no encerramento de setembro. O IPC-Fipe, por sua vez, acelerou a alta para 0,43%, após 0,39%.