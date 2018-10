Kim Jong-un quer visita do papa à Coreia do Norte, diz Seul

09/10/2018 | 12:35



A Coreia do Sul afirmou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, deseja uma visita ao país do papa Francisco. Segundo comunicado, o desejo foi expressado durante a cúpula de Kim e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no mês passado.

Oficialmente, a Coreia do Norte é um país ateísta e com controle rigoroso de atividades religiosas.

O papa Francisco ainda não respondeu ao convite. Fonte: Associated Press