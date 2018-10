Emplacamentos até setembro sobem 53,40% ante igual período de 2017, diz Anfir

09/10/2018 | 11:27



O número de emplacamentos de implementos rodoviários de janeiro a setembro deste ano cresceu 53,40% no mercado interno, para 63,851 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), na comparação com o mesmo intervalo de 2017.

No setor pesado (reboques e semirreboques), a alta foi de 83,5% ante o observado de janeiro a setembro do ano passado. Já no segmento leve (carroceria sobre chassis), o avançou foi de 31,94% no mesmo período.

Em nota, a Anfir ressalta que os dados acumulados no ano refletem o ritmo lento de recuperação econômica do País, apesar do desempenho aquecido do agronegócio. Conforme a entidade, as entregas realizadas pelos fabricantes de implementos rodoviários até setembro representam pouco mais da metade do observado em igual período de 2014, antes da crise.

Sem a retomada sólida dos negócios, a indústria demorará mais tempo para repor as perdas acumuladas nos anos de crise, afirma o presidente da Anfir, Norberto Fabris.