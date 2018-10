Irmã e mãe de Cristiano Ronaldo saem em defesa do jogador após acusação de estupro

09/10/2018 | 11:11



Cristiano Ronaldo recebeu o apoio dos familiares após se envolver em um suposto caso de estupro. A mãe e a irmã do jogador português incentivaram aos fãs através das redes sociais a publicarem uma foto em que ele aparece vestido de Superman e pediram por justiça.

Quero ver quem tem coragem de colocar esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele, por Portugal, pelos nossos, pela união do nosso povo, pela justiça! Ele merece, escreveram Dolores e Katia Aveiro em seus perfis no Instagram e Facebook.

A imagem, claro, logo viralizou e muitos seguidores e fãs do craque do Juventus aderiram ao movimento e divulgaram na internet a montagem em que ele aparece como um super-herói. A campanha, promovida por familiares de Cristiano Ronaldo, ainda conta com duas hashtags: Ronaldo, estamos contigo até o fim e Justiça CR7.

O craque português é acusado de estupro pela norte-americana Kathryn Mayor. Ela afirma que Cristiano a forçou a fazer sexo com ele em um quarto de hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2009. Na época, ela tinha 25 anos de idade e trabalhava como dançarina em uma boate. O jogador negou as acusações e afirmou que o sexo foi consensual.