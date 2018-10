Khloé Kardashian está com dificuldades para confiar no namorado após traição: - Eles não estão bem

09/10/2018 | 11:11



As coisas não estão nada fáceis para Khloé Kardashian e Tristan Thompson! Recentemente, foi divulgado que a socialite estaria apreensiva em engravidar novamente após a traição do namorado. Agora, porém, parece que não é só um futuro bebê que a preocupa, e sim sua relação no geral com o jogador da NBA.

Segundo o site E! News, a estrela de Keeping Up With The Kardashians está com muita dificuldade para confiar no namorado quando não estão juntos. Ainda mais agora, que ele voltou para Cleveland para se preparar para a temporada de basquete e ela permaneceu em Los Angeles, ambas cidades dos Estados Unidos.

- Khloé ainda está muito insegura sobre ficar longe de Tristan e está tendo dificuldades em confiar enquanto ela está longe e ele está por conta própria com mulheres ao seu redor, comentou uma fonte ao veículo.

Vale lembrar que tudo isso está acontecendo apenas seis meses depois que Tristan foi visto com outra mulher, enquanto Khloé estava prestes a dar à luz True Thompson, filha do casal.

- Além de suas próprias inseguranças sobre a infidelidade de Tristan, Khloé continua com dificuldades ao lidar com os pensamentos de sua família sobre Tristan, já que a maioria deles não o perdoou pela traição, apesar de estarem tentando apoiar a decisão de Khloé de estar com ele. Todos na família querem o que é melhor para True, mas eles temem que Tristan a traia novamente, e eles odeiam ver como isso está afetando Khloé.

As fontes ainda acrescentam que ela está contanto muito com a ajuda da irmã mais velha, Kourtney Kardashian, pois é a única da família que está com a mente aberta sobre a reconciliação do casal.

Fora isso, parece que Khlóe não irá mais deixar Los Angeles, como antes havia dito.

- Ela não se sente confortável em deixar sua casa e sua família em L.A [...] Ela não está preparada para ir.

E continua a fonte:

- Ultimamente, Khloé tem tido muitos altos e baixos com Tristan e os dois não estão bem atualmente. Khloé quer resolver as coisas pelo bem de True, mas testá sendo bem difícil. Ela tem grandes problemas de confiança que não superou o que, definitivamente, causou uma ruptura. Khloé pensou que as coisas iriam passar, mas no fundo ela ainda tem inseguranças.

Em maio, um mês depois do nascimento de True Thompson, uma fonte relatou ao E! News que Khloé tinha decidido dar mais uma chance a Tristan. Além disso, foi noticiado também que ela iria ignorar todas os rumore sobre possíveis traições.

- Khloé deu a Tristan outra chance em seu relacionamento e está tentando juntar as peças por causa de True. Embora esteja arrasada pelo escândalo, ela quer desesperadamente que as coisas funcionem e quer ter uma família completa, disse a fonte na época.